Роскачество предупредило об интернет-мошенниках в период голосования по Конституции
- РИА Новости
Как сообщает ФАН со ссылкой на ведомство, мошенники могут активно создавать фишинговые рассылки, сайты-однодневки о выигрышах призов, также не исключается появление вредоносных клонов приложения «Мобильный избиратель».
«Следите за официальными источниками информации и соблюдайте информационную безопасность», — подчеркнули в организации.
Специалисты рекомендовали проверять адреса сайтов, обращать внимание на конструкцию предложений в присланных электронных письмах, не переходить по ссылкам, следить за запросами о банковских данных.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН оценил ситуацию с мошенничеством во время пандемии коронавирусной инфекции.