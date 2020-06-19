Роскачество предупредило об интернет-мошенниках в период голосования по Конституции

Специалисты Роскачества предупредили граждан о вероятности стать жертвами интернет-мошенников в период голосования по поправкам к Конституции.

Как сообщает ФАН со ссылкой на ведомство, мошенники могут активно создавать фишинговые рассылки, сайты-однодневки о выигрышах призов, также не исключается появление вредоносных клонов приложения «Мобильный избиратель».

«Следите за официальными источниками информации и соблюдайте информационную безопасность», — подчеркнули в организации.

Специалисты рекомендовали проверять адреса сайтов, обращать внимание на конструкцию предложений в присланных электронных письмах, не переходить по ссылкам, следить за запросами о банковских данных.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН оценил ситуацию с мошенничеством во время пандемии коронавирусной инфекции.