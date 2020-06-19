В Москве конкурс для молодых специалистов открыл приём заявок

В Москве стартовал приём заявок на конкурс для молодых специалистов по решению бизнес-кейсов от технологичных предприятий малого и среднего бизнеса.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, конкурс организован в рамках городской образовательной программы Future Tech и пройдёт с 15 по 30 июля.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, участникам предстоит решить около 300 бизнес-задач, которые подготовили специалисты 150 компаний.

Она отметила, что для молодых специалистов это отличный шанс проявить себя и обратить внимание потенциальных работодателей или инвесторов на свои проекты.

Уточняется, что в конкурсе можно участвовать индивидуально или в командах по три-четыре человека.

По итогам соревнования будут выбраны 14 победителей.

В ноябре НСН сообщала, что в Москве подвели главные итоги первого сезона конкурса «Цифровой прорыв».