В Москве конкурс для молодых специалистов открыл приём заявок

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В Москве стартовал приём заявок на конкурс для молодых специалистов по решению бизнес-кейсов от технологичных предприятий малого и среднего бизнеса.
В Москве конкурс для молодых специалистов открыл приём заявок
  • ©mos.ru

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города, конкурс организован в рамках городской образовательной программы Future Tech и пройдёт с 15 по 30 июля.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, участникам предстоит решить около 300 бизнес-задач, которые подготовили специалисты 150 компаний.

Она отметила, что для молодых специалистов это отличный шанс проявить себя и обратить внимание потенциальных работодателей или инвесторов на свои проекты.

Уточняется, что в конкурсе можно участвовать индивидуально или в командах по три-четыре человека. 

По итогам соревнования будут выбраны 14 победителей.

В ноябре НСН сообщала, что в Москве подвели главные итоги первого сезона конкурса «Цифровой прорыв».

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