В ХМАО завели дело после пожара на нефтяном резервуаре в Нижневартовске
- РИА Новости
«По версии следствия, неустановленные работники ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение» нарушили требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта — товарно-сырьевой установки стабилизации нефти, в результате чего произошло возгорание нефтепродуктов в резервуаре, рядом с которым находились потерпевшие», — приводит URA.RU сообщение пресс-службы СУ СК по ХМАО.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
В ближайшее время будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее издание «Реальное время» сообщало, что Агрызский районный суд вынес приговор по делу о разливе нефтепродуктов, который произошёл в Татарстане в середине мая.