В ХМАО завели дело после пожара на нефтяном резервуаре в Нижневартовске

Короткая ссылка
Следственное управление Следственного комитета по ХМАО возбудило уголовное дело из-за пожара на нефтяном резервуаре в Нижневартовске, в результате которого пострадали два человека.
В ХМАО завели дело после пожара на нефтяном резервуаре в Нижневартовске
  • РИА Новости

«По версии следствия, неустановленные работники ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение» нарушили требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта — товарно-сырьевой установки стабилизации нефти, в результате чего произошло возгорание нефтепродуктов в резервуаре, рядом с которым находились потерпевшие», — приводит URA.RU сообщение пресс-службы СУ СК по ХМАО.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

В ближайшее время будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее издание «Реальное время» сообщало, что Агрызский районный суд вынес приговор по делу о разливе нефтепродуктов, который произошёл в Татарстане в середине мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить