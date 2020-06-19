В ХМАО завели дело после пожара на нефтяном резервуаре в Нижневартовске

Следственное управление Следственного комитета по ХМАО возбудило уголовное дело из-за пожара на нефтяном резервуаре в Нижневартовске, в результате которого пострадали два человека.

«По версии следствия, неустановленные работники ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение» нарушили требования промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта — товарно-сырьевой установки стабилизации нефти, в результате чего произошло возгорание нефтепродуктов в резервуаре, рядом с которым находились потерпевшие», — приводит URA.RU сообщение пресс-службы СУ СК по ХМАО.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

В ближайшее время будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее издание «Реальное время» сообщало, что Агрызский районный суд вынес приговор по делу о разливе нефтепродуктов, который произошёл в Татарстане в середине мая.