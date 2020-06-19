Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело

В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело о насилии. Об этом сообщила представительница потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

«В отношении Туватина возбуждено уголовное дел по п. «б», ч. 4 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Обвинение ему пока не предъявлено», — приводит ТАСС её слова.

По словам Бакшеевой, обвиняемый признан вменяемым, в его действиях отсутствовали признаки аффекта.

В октябре 2019 года Туватин полностью признал свою вину в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой в Саратове.