Дом моды Зайцева выразил соболезнования в связи с гибелью девушки при стрельбе на севере Москвы
- АГН «Москва»
Об этом сообщает телеканал «360».
«Это ужасная трагедия, мы выражаем соболезнования семье и сожалеем о произошедшем», — сказали в руководстве дома моды.
Там уточнили, что девушка не работала с самим Зайцевым, а училась осенью 2019 года на курсах дефиле.
«Под брендом Зайцева никогда не сотрудничала», — добавили в доме моды.
18 июня в одном из жилых домов в Москве произошла стрельба.
На месте происшествия обнаружили тела четырёх человек. По имеющимся данным, мужчина забаррикадировал дверь в квартиру.