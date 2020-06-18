Дом моды Зайцева выразил соболезнования в связи с гибелью девушки при стрельбе на севере Москвы

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Дом моды Вячеслава Зайцева выразил соболезнования в связи с гибелью девушки в результате стрельбы в жилом доме на севере Москвы.
Дом моды Зайцева выразил соболезнования в связи с гибелью девушки при стрельбе на севере Москвы
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает телеканал «360».

«Это ужасная трагедия, мы выражаем соболезнования семье и сожалеем о произошедшем», — сказали в руководстве дома моды.

Там уточнили, что девушка не работала с самим Зайцевым, а училась осенью 2019 года на курсах дефиле.

«Под брендом Зайцева никогда не сотрудничала», — добавили в доме моды.

18 июня в одном из жилых домов в Москве произошла стрельба.

На месте происшествия обнаружили тела четырёх человек. По имеющимся данным, мужчина забаррикадировал дверь в квартиру.

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