Знакомые рассказали об отношениях убитой в Москве девушки и стрелка

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Друзья и знакомые рассказали подробности о девушке, погибшей при стрельбе в доме на севере Москвы.
Знакомые рассказали об отношениях убитой в Москве девушки и стрелка
  • АГН «Москва»

«Она говорила, что у неё проблемы с молодым человеком, что он сильно ревнует ко всему подряд, и поэтому приняла решение с ним расстаться ещё в ноябре. Но потом решила снова с ним сойтись на какой-то период, а уже официально с ним рассталась в марте», — заявила в беседе с телеканалом «360» Валентина, подруга погибшей.

Со своей стороны, общий знакомый стрелка и погибшей заявил, что пара была знакома со школы.

«Он из другой школы, но общался часто с нами. Он моложе её на год. Они долго не виделись до сегодняшнего дня — месяца два-три», — утверждает он.

По его словам, погибшая говорила, что у них всё закончилось.

Как считает знакомый, молодой человек был со странностями.

«Он странно стал выглядеть и одеваться. Он ходил грязный и потрёпанный, хотя раньше такого не было. Это проявлялось и в манере общения. Он совершал какие-то спонтанные действия, всякие шутки непонятные выкидывал», — пояснил он.

18 июня в одном из жилых домов в Москве произошла стрельба.

На месте происшествия обнаружили тела четырёх человек. 

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