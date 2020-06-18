Эксперт оценил рост цен на аренду загородных домов в Ленобласти
- РИА Новости
По его мнению, в связи с коронавирусом петербуржцы стали предпочитать загородный отдых отпуску на море.
«В этом году мы отмечаем не только ранний старт летнего сезона в формате самоизоляции, что тоже повлияло, но мы также отмечаем очень хорошее лето, и поэтому граждане дружно хлынули за город. Конечно, всем хочется отдохнуть, тем более после того сумасшествия, связанного с коронавирусом», — пояснил Марченко в беседе с «Невскими новостями».
Он добавил, что на фоне повышенного спроса собственники стали поднимать цены на аренду.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости сообщала о повышении спроса на аренду загородных домов в среднем на 30—60%.