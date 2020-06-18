В Петербурге прошла тренировка парада Победы

В Санкт-Петербурге прошла первая сводная тренировка военнослужащих, занятых на параде Победы, приуроченном к празднованию 75-летия Великой Победы.

Как сообщает Nation News, первым на площадь вышел военный оркестр.

Далее построились военные расчёты, состоящие из курсантов, сотрудников силовых ведомств и военнослужащих Западного округа.

Они отработали построение и слаженный проход по периметру Дворцовой площади, выполнив элементы торжественного марша.

Все военнослужащие, занятые на репетиции, были в масках и перчатках.

Отмечается, что Дворцовую площадь перед тренировкой полностью продезинфицировали.

Ранее издание «Реальное время» передавало, что парад Победы в Казани пройдёт без зрителей и салюта.