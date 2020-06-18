В Петербурге прошла тренировка парада Победы

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге прошла первая сводная тренировка военнослужащих, занятых на параде Победы, приуроченном к празднованию 75-летия Великой Победы.
В Петербурге прошла тренировка парада Победы
  • РИА Новости

Как сообщает Nation News, первым на площадь вышел военный оркестр. 

Далее построились военные расчёты, состоящие из курсантов, сотрудников силовых ведомств и военнослужащих Западного округа.

Они отработали построение и слаженный проход по периметру Дворцовой площади, выполнив элементы торжественного марша.

Все военнослужащие, занятые на репетиции, были в масках и перчатках.

Отмечается, что Дворцовую площадь перед тренировкой полностью продезинфицировали. 

Ранее издание «Реальное время» передавало, что парад Победы в Казани пройдёт без зрителей и салюта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить