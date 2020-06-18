В Петербурге прошла тренировка парада Победы
- РИА Новости
Как сообщает Nation News, первым на площадь вышел военный оркестр.
Далее построились военные расчёты, состоящие из курсантов, сотрудников силовых ведомств и военнослужащих Западного округа.
Они отработали построение и слаженный проход по периметру Дворцовой площади, выполнив элементы торжественного марша.
Все военнослужащие, занятые на репетиции, были в масках и перчатках.
Отмечается, что Дворцовую площадь перед тренировкой полностью продезинфицировали.
Ранее издание «Реальное время» передавало, что парад Победы в Казани пройдёт без зрителей и салюта.