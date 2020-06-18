В РСТ оценили перспективы роста цен в туротрасли

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев оценил перспективы роста цен в отрасли.

«Никакого увеличения цен не будет. Наоборот, будут скидки и спецпредложения», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Игнатьева, границы между странами откроются, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

«Россия получает 11,5 млрд ежегодно от этого. Никто в здравом уме не будет держать границы закрытыми якобы для увеличения объёмов внутреннего туризма», — считает Игнатьев.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал прогноз о повышении стоимости турпутёвок на российские курорты на 30%.