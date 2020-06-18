В Татарстане разрешили проводить массовые мероприятия

В Республике Татарстан заявили о снятии ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Как передаёт ОТР со ссылкой на постановление, опубликованное на официальном сайте правовой информации Татарстана, с 18 июня в регионе органам государственной и муниципальной власти разрешено проводить развлекательные, культурные и спортивные мероприятия.

Согласно документу, организация и проведение мероприятий допускается в форме, обеспечивающей соблюдение профилактических мер в условиях распространения коронавируса.

Кроме того, отмечается, что с 22 июня в республике возобновят работу государственные центры реабилитации инвалидов.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в комитете по туризму и курортам Адыгеи рассказали о планах по возобновлению работы туристической отрасли.