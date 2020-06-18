В Петербурге в ночь на 22 июня пройдёт акция «Свеча памяти»

В комитете по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Смольного сообщили, что в ночь с 21 на 22 июня в Петербурге традиционно пройдёт акция «Свеча памяти».

Как передаёт «Петербургский дневник», в эту ночь у мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне, зажгутся лампады в память о погибших.

Отмечается, что в прошлом году в акции приняли участие 15 тыс. человек, однако в этом году число добровольцев будет ограничено в связи с пандемией коронавируса.

В Петербурге волонтёры Победы с помощью 10 тыс. свечей выложат картину в память о жертвах войны.

Как ранее сообщало «Крыминформ», в Севастополе впервые пройдут акции «Бессмертный полк онлайн» и «Свеча памяти», приуроченные к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.