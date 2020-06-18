В РСТ оценили перспективы восстановления туротрасли

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Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев оценил перспективы восстановления туротрасли.
В РСТ оценили перспективы восстановления туротрасли
  • Pixabay

«Мы полагаем, что полностью отрасль восстановится ещё нескоро, не раньше, чем через полтора-два года. Потребуется очень длительный процесс, чтобы выйти на те объёмы, которые были до пандемии», — заявил он в беседе с НСН.

Если говорить о внутреннем туризме, то он уже работает. Как отметил Игнатьев, за первую неделю июня около 3,5 тыс. туристов приехали в Сочи на отдых.

«Идут бронирования на июнь, это примерно половина от прошлогодних показателей. Границы закрыты, поэтому пока работает только этот сегмент», — заключил он.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал прогноз повышения стоимости турпутёвок на российские курорты на 30%.

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