В Петербурге автомобиль сбил шестерых пешеходов
- РИА Новости
«(Автомобиль. — RT) совершил наезд на пешеходов: двух женщин и четырёх девочек 2012, 2013, 2015, 2016 годов рождения. Все пострадавшие направлены в больницу», — приводит ТАСС сообщение управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, состояние женщин оценивается как удовлетворительное, состояние детей оценивается как средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в Москве в результате наезда автомобиля скорой помощи погибла женщина.