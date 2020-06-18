В Петербурге автомобиль сбил шестерых пешеходов

В Колпинском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил шестерых пешеходов, включая четверых детей, пострадавшие госпитализированы.

«(Автомобиль. — RT) совершил наезд на пешеходов: двух женщин и четырёх девочек 2012, 2013, 2015, 2016 годов рождения. Все пострадавшие направлены в больницу», — приводит ТАСС сообщение управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, состояние женщин оценивается как удовлетворительное, состояние детей оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате наезда автомобиля скорой помощи погибла женщина.