Эксперты зафиксировали рост закупок лекарств в больницах на 40%

Короткая ссылка
Эксперты DSM Group рассказали, что в апреле на фоне коронавируса больницы приобрели лекарственных препаратов на 22,4 млрд рублей — то есть на 40% больше, чем в марте (15,9 млрд рублей).
Эксперты зафиксировали рост закупок лекарств в больницах на 40%
  • РИА Новости

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, рост расходов произошёл в основном за счёт увеличения закупок противовирусных и противоопухолевых средств.

При этом расходы увеличились на 3,2 млрд рублей — до 3,7 млрд рублей.

Значительная доля от этой суммы пришлась на препарат «Лопинавир + Ритонавир», который используется в терапии ВИЧ-инфицированных, а также был рекомендован для пациентов с коронавирусом.

Как пояснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, больницы значительно нарастили закупки в ожидании большого всплеска заболеваемости COVID-19.

Отмечается также, что на 95% (до 5,6 млрд рублей) выросли закупки онкопрепаратов.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил данные об эффективности дексаметазона в лечении коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить