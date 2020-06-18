Эксперты зафиксировали рост закупок лекарств в больницах на 40%

Эксперты DSM Group рассказали, что в апреле на фоне коронавируса больницы приобрели лекарственных препаратов на 22,4 млрд рублей — то есть на 40% больше, чем в марте (15,9 млрд рублей).

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, рост расходов произошёл в основном за счёт увеличения закупок противовирусных и противоопухолевых средств.

При этом расходы увеличились на 3,2 млрд рублей — до 3,7 млрд рублей.

Значительная доля от этой суммы пришлась на препарат «Лопинавир + Ритонавир», который используется в терапии ВИЧ-инфицированных, а также был рекомендован для пациентов с коронавирусом.

Как пояснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, больницы значительно нарастили закупки в ожидании большого всплеска заболеваемости COVID-19.

Отмечается также, что на 95% (до 5,6 млрд рублей) выросли закупки онкопрепаратов.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил данные об эффективности дексаметазона в лечении коронавируса.