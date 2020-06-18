Эксперты зафиксировали рост закупок лекарств в больницах на 40%
- РИА Новости
Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, рост расходов произошёл в основном за счёт увеличения закупок противовирусных и противоопухолевых средств.
При этом расходы увеличились на 3,2 млрд рублей — до 3,7 млрд рублей.
Значительная доля от этой суммы пришлась на препарат «Лопинавир + Ритонавир», который используется в терапии ВИЧ-инфицированных, а также был рекомендован для пациентов с коронавирусом.
Как пояснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, больницы значительно нарастили закупки в ожидании большого всплеска заболеваемости COVID-19.
Отмечается также, что на 95% (до 5,6 млрд рублей) выросли закупки онкопрепаратов.
Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил данные об эффективности дексаметазона в лечении коронавируса.