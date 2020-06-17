Экс-сотрудников «БФГ-кредит» заподозрили в растрате 12,9 млрд рублей

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Следователи задержали трёх бывших сотрудников кредитного управления банка «БФГ-кредит» Михаила Дорогинина, Алексея Горлина и Юлию Финкельштейн по подозрению в растрате не менее 12,9 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Экс-сотрудников «БФГ-кредит» заподозрили в растрате 12,9 млрд рублей
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Как отмечается, им предъявлено обвинение в хищении денежных средств в особо крупном размере, организованной группой, с использованием служебного положения.

Перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, проинформировали в СК.

Ранее в розыск были объявлены владельцы и председатель правления кредитного учреждения Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов.

По данным ведомства, в 2014—2016 годах они организовали хищение денежных средств банка.

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