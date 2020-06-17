В Саратовской области проверяют сообщения о смерти ветерана

В Саратовской области проверяют сообщения о смерти 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

Об этом информирует НТВ со ссылкой на региональное СУ СК России.

По данным следствия, пожилой мужчина был доставлен 14 мая на профилактическое обследование в Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн. На здоровье при поступлении он не жаловался. В конце месяца пациента выписали.

Когда родственники забирали мужчину домой, то заметили симптомы инсульта. Ветерана обследовали, и оказалось, что инсульт действительно был, но персонал не сообщил об этом и не оказал своевременной помощи. 14 июня мужчина скончался.

Следователи опрашивают сотрудников госпиталя, родственников ветерана, его соседей по палате. К проверке подключился и региональный Минздрав.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области организовали проверку по факту смерти пациентки в больнице.