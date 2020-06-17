В ХМАО составили 1,4 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции

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В Ханты-Мансийском автономном округе составили более 1,4 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции с начала введения ограничений.
В ХМАО составили 1,4 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru.

Как заявил начальник регионального Управления МВД России Василий Романица на заседании оперативного штаба, по числу нарушений лидирует Сургут. Только за последние дни там оформили 217 протоколов.

На втором месте оказался Нижневартовск (171 протокол).

Далее следуют Ханты-Мансийск и Сургутский район.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки диагноз COVID-19 поставили 7,8 тыс. россиян в 84 регионах.

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