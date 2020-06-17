В России сократилось число новых проектов по строительству жилья

Специалисты риелторской компании «Метриум» зафиксировали уменьшение количества новых проектов по строительству жилья.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные экспертов, сокращение строительства произошло в результате пандемии COVID-19 и перехода на эскроу-счета.

По словам управляющего партнёра компании «Метриум» Марии Литинецкой, по итогам мая предложение нового жилья на этапе котлована сократилось на 53%.

Она также отметила, что стоимость квартир в новостройках на начальной стадии строительства обычно ниже, чем в домах с более высокой степенью готовности, примерно на 20%.

В то же время директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что в среднем по России предложение по жилью на этапе котлована упало на 30%.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН дал прогноз по ситуации на рынке недвижимости в ближайшее время.