В России сократилось число новых проектов по строительству жилья

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Специалисты риелторской компании «Метриум» зафиксировали уменьшение количества новых проектов по строительству жилья.
В России сократилось число новых проектов по строительству жилья
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные экспертов, сокращение строительства произошло в результате пандемии COVID-19 и перехода на эскроу-счета.

По словам управляющего партнёра компании «Метриум» Марии Литинецкой, по итогам мая предложение нового жилья на этапе котлована сократилось на 53%.

Она также отметила, что стоимость квартир в новостройках на начальной стадии строительства обычно ниже, чем в домах с более высокой степенью готовности, примерно на 20%. 

В то же время директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что в среднем по России предложение по жилью на этапе котлована упало на 30%.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН дал прогноз по ситуации на рынке недвижимости в ближайшее время.

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