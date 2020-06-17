Эксперты предупредили о направленных на пенсионеров мошенничествах

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Специалисты предупредили о распространении новой мошеннической схемы, направленной на пожилых людей, желающих получить прибавку к пенсии за счёт торговли ценными бумагами.
Эксперты предупредили о направленных на пенсионеров мошенничествах
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

Как передаёт газета «Известия», в Национальной финансовой ассоциации (НФА) зафиксировали повышение интереса возрастной категории к инвестициям в ценные бумаги на фоне падения ставок по вкладам, чем и пользуются злоумышленники, создавая поддельные брокерские платформы.

Президент НФА Василий Заблоцкий рекомендовал особенно тщательно подходить к выбору брокера.

«Нужно избегать любых контактов с организациями, которые дают гарантии высокой доходности, всесторонне изучать отзывы и обзоры компаний или сервисов в интернете. При этом доверять стоит проверенным временем компаниям, имеющим высокие рейтинги от проверенных рейтинговых компаний», — заявил он.

В пресс-службе ЦБ, в свою очередь, заявили, что регулятор ждёт принятия законопроекта, предполагающего упрощённую процедуру блокировки мошеннических сайтов в досудебном порядке. 

Директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов в беседе с kp.ru рассказал, как распознать кибермошенников.

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