В рамках проекта RT #ПочтаПобеды ветеранов поздравят интерактивной открыткой в центре Москвы

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Телеканал RT и Цифровое деловое пространство (ЦДП) запускают интерактивный проект, с помощью которого каждый желающий сможет поздравить ветеранов с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Поздравления будут показаны 24 июня на медиафасаде ЦДП в Москве.
В рамках проекта RT #ПочтаПобеды ветеранов поздравят интерактивной открыткой в центре Москвы

    Акция проходит в рамках международного проекта RT #ПочтаПобеды.

    С 17 по 21 июня на фасаде Цифрового делового пространства (ул. Покровка, 47) появится анонсирующий ролик проекта RT #ПочтаПобеды.

    C помощью QR-кода любой желающий сможет перейти на сайт и оставить поздравление ветеранам Великой Отечественной войны.

    24 июня, в день проведения парада Победы, пожелания и слова благодарности будут показаны на медиаэкране ЦДП.

    В проекте #ПочтаПобеды RT рассказал истории ветеранов Второй мировой войны, предложив зрителям писать им письма. Редакция телеканала получила несколько сотен посланий из России, Белоруссии, Германии, США, Китая и других стран.

    Также RT реализовал цифровой спецпроект #СтраницыПобеды, который на пяти соцмедиаплатформах рассказывает о войне. В Twitter команда проекта вела реконструкцию событий 1945 года — десятки исторических персонажей публиковали сообщения о последних месяцах войны.

    В Instagram RT создал «Бесконечное письмо» — молодые художники из Школы дизайна РАНХиГС нарисовали сотни иллюстраций к строкам из фронтовых писем.

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