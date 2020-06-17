В рамках проекта RT #ПочтаПобеды ветеранов поздравят интерактивной открыткой в центре Москвы

Телеканал RT и Цифровое деловое пространство (ЦДП) запускают интерактивный проект, с помощью которого каждый желающий сможет поздравить ветеранов с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Поздравления будут показаны 24 июня на медиафасаде ЦДП в Москве.

Акция проходит в рамках международного проекта RT #ПочтаПобеды.

С 17 по 21 июня на фасаде Цифрового делового пространства (ул. Покровка, 47) появится анонсирующий ролик проекта RT #ПочтаПобеды.

C помощью QR-кода любой желающий сможет перейти на сайт и оставить поздравление ветеранам Великой Отечественной войны.

24 июня, в день проведения парада Победы, пожелания и слова благодарности будут показаны на медиаэкране ЦДП.

В проекте #ПочтаПобеды RT рассказал истории ветеранов Второй мировой войны, предложив зрителям писать им письма. Редакция телеканала получила несколько сотен посланий из России, Белоруссии, Германии, США, Китая и других стран.

Также RT реализовал цифровой спецпроект #СтраницыПобеды, который на пяти соцмедиаплатформах рассказывает о войне. В Twitter команда проекта вела реконструкцию событий 1945 года — десятки исторических персонажей публиковали сообщения о последних месяцах войны.

В Instagram RT создал «Бесконечное письмо» — молодые художники из Школы дизайна РАНХиГС нарисовали сотни иллюстраций к строкам из фронтовых писем.