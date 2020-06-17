В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Новосибирской области выявили 107 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.
В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на странице оперштаба региона во «ВКонтакте».

«По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Всего в регионе выявили 4604 случая COVID-19.

«2387 пациентов выздоровели, 62 пациента скончались», — рассказали в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае выявили 104 новых случая инфицирования COVID-19 за сутки. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить