В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки

В Новосибирской области выявили 107 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.

Об этом сообщается на странице оперштаба региона во «ВКонтакте».

«По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Всего в регионе выявили 4604 случая COVID-19.

«2387 пациентов выздоровели, 62 пациента скончались», — рассказали в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае выявили 104 новых случая инфицирования COVID-19 за сутки.