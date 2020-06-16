В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались ещё 48 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев в столице достигло 3434. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Reuters

«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. Днём ранее сообщалось о 52 умерших.