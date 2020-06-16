Попова рассказала о спецмерах для ветеранов на параде в Москве

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Ветеранов на парад Победы в Москве привезут на специальном транспорте, они смогут посмотреть на военную технику без медицинской маски из-за социального дистанцирования. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова рассказала о спецмерах для ветеранов на параде в Москве
  • РИА Новости

«В день парада за ними приедет специально подготовленный транспорт, абсолютно чистый, обработанный специально. Водитель, который будет в этом транспорте, тоже находится под медицинским наблюдением, он будет протестирован, он будет в маске, в перчатках», — приводит РИА Новости её слова в эфире канала «Россия 1».

Попова отметила, что места для ветеранов будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга. Это позволит снять маску и «смотреть парад уже без маски, а по окончании снова её надеть».

Ранее ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы за Берлин, кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны II степени Лев Литвинов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о важности парада Победы.

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