Бутина прокомментировала включение её в состав Общественной палаты

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Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина вошла в новый состав Общественной палаты России. Об этом она рассказала RT.
Бутина прокомментировала включение её в состав Общественной палаты
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«Я, безусловно, очень рада и благодарна за оказанную мне возможность быть членом Общественной палаты. Это, конечно, большая ответственность, и я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы моё присутствие в Общественной палате пошло на пользу развитию дела по защите и поддержке наших соотечественников за рубежом», — сказала Бутина.

По её словам, сейчас эта тема особенно актуальна: в мире политическая нестабильность, и россияне должны держаться вместе. 

«А это значит, что речь должна идти не только о государственной поддержке оказавшихся в беде людей, но и об общественной поддержке — общественных организаций, Общественной палаты, СМИ и, конечно же, просто граждан», — отметила она.

Бутина выразила уверенность, что её членство в ОП пойдёт на пользу этому делу. 

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