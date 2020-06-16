Бутина прокомментировала включение её в состав Общественной палаты

Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина вошла в новый состав Общественной палаты России. Об этом она рассказала RT.

«Я, безусловно, очень рада и благодарна за оказанную мне возможность быть членом Общественной палаты. Это, конечно, большая ответственность, и я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы моё присутствие в Общественной палате пошло на пользу развитию дела по защите и поддержке наших соотечественников за рубежом», — сказала Бутина.

По её словам, сейчас эта тема особенно актуальна: в мире политическая нестабильность, и россияне должны держаться вместе.

«А это значит, что речь должна идти не только о государственной поддержке оказавшихся в беде людей, но и об общественной поддержке — общественных организаций, Общественной палаты, СМИ и, конечно же, просто граждан», — отметила она.

Бутина выразила уверенность, что её членство в ОП пойдёт на пользу этому делу.