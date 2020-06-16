В Москве протестируют систему дистанционного электронного голосования

В Москве планируют протестировать систему дистанционного электронного голосования, которая будет задействована в голосовании по поправкам к Конституции.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Тестовое голосование с помощью онлайн-платформы 2020og.ru пройдёт с 8:00 18 июня до 20:00 19 июня», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Жителям столицы предложат определить, что сейчас важнее для города — создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зелёных насаждений.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Дни.ру», спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поправки к Конституции.