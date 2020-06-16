В Москве протестируют систему дистанционного электронного голосования
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Тестовое голосование с помощью онлайн-платформы 2020og.ru пройдёт с 8:00 18 июня до 20:00 19 июня», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.
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