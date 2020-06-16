В Москве протестируют систему дистанционного электронного голосования

Короткая ссылка
В Москве планируют протестировать систему дистанционного электронного голосования, которая будет задействована в голосовании по поправкам к Конституции.
В Москве протестируют систему дистанционного электронного голосования
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Тестовое голосование с помощью онлайн-платформы 2020og.ru пройдёт с 8:00 18 июня до 20:00 19 июня», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Жителям столицы предложат определить, что сейчас важнее для города — создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зелёных насаждений.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Дни.ру», спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поправки к Конституции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить