Более 780 детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года

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С начала 2020 года более 780 детей-сирот обрели семью в Московской области.
Более 780 детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования Ирину Каклюгину.

В регионе проживают ещё около 24 тыс. сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Почти 16 тыс. из них воспитываются в замещающих семьях.

«Будущие родители могут проконсультироваться по любым вопросам с психологами, юристами и врачами, которые работают в школе приёмных родителей», — сказала Каклюгина.

По её словам, к июню такой возможностью воспользовались 899 человек. Из них 112 приняли ребёнка в семью.

В марте ОТР сообщало, что в Ярославле заработал проект по адаптации выпускников детдомов.

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