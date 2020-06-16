Более 780 детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года

С начала 2020 года более 780 детей-сирот обрели семью в Московской области.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования Ирину Каклюгину.

В регионе проживают ещё около 24 тыс. сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Почти 16 тыс. из них воспитываются в замещающих семьях.

«Будущие родители могут проконсультироваться по любым вопросам с психологами, юристами и врачами, которые работают в школе приёмных родителей», — сказала Каклюгина.

По её словам, к июню такой возможностью воспользовались 899 человек. Из них 112 приняли ребёнка в семью.

В марте ОТР сообщало, что в Ярославле заработал проект по адаптации выпускников детдомов.