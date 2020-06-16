Онищенко прокомментировал идею сокращения новогодних каникул

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал инициативу по сокращению новогодних праздников в 2021 году.
Онищенко прокомментировал идею сокращения новогодних каникул
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Считаю, что надо сократить их ещё больше: 31 декабря во второй половине дня уходить с работы, а 2 января дружными рядами уже открыть новый трудовой год», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Как считает депутат, из-за длинных новогодних каникул россияне теряют в здоровье, а страна — в экономическом развитии.

«В результате мы задерживаемся на старте каждого календарного и финансового года», — сказал Онищенко в беседе с URA.RU.

Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.

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