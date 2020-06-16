Сапёры Северного флота обезвредили 127 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

Сапёрная группа Северного флота обезвредила 127 артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны в Долине Славы.

Об этом сообщает Nord-News.

Обнаруженные боеприпасы — немецкие снаряды, некоторые датированы 1936 годом.

«Количество взрывоопасных находок времён Великой Отечественной войны в Мурманской области традиционно увеличивается в весенне-летний период после схода снежного покрова», — заявил начальник пресс-службы Вадим Серга.

По его словам, в основном боеприпасы находят грибники и туристы в местах боёв в Кандалакшском и Печенгском районах.

Ранее kp.ru сообщало, что в Краснодарском крае обезвредили 17 боеприпасов времён войны.