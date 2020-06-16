Суд вынес приговор экс-дознавателю из ХМАО за взятки

В СУ СК по ХМАО заявили, что суд приговорил экс-дознавателя из Нефтеюганского района ХМАО к восьми месяцам колонии.

Как передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК по ХМАО, он признан виновным в совершении 11 преступлений.

«Установлено, что с августа 2017-го по август 2019 года подсудимый вводил в заблуждение подозреваемых по уголовным делам, обещая содействие в назначении судом минимального наказания, в исключении из обвинительного акта преступлений. За обещания он требовал от 5000 до 100 000 рублей», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что подсудимый получил более 230 000 рублей от 11 человек.

Бывший дознаватель осуждён по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения).

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