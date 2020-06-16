В Сочи прокомментировали открытие торговых центров
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- РИА Новости
Как передаёт портал «Юга.ру», открытие каждого ТЦ будут согласовывать с Роспотребнадзором.
Отмечается, что одно из основных требований ведомства — соблюдение социальной дистанции покупателями и сотрудниками.
При этом на территории комплексов можно находиться только в средствах индивидуальной защиты.
В администрации добавили, что речь идёт только о торговой части, фудкорты и кинотеатры останутся закрытыми.
Ранее директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия в беседе с телеканалом «360» оценил необходимость масочного режима.