В Сочи прокомментировали открытие торговых центров

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В мэрии Сочи прокомментировали открытие торговых центров в городе.
В Сочи прокомментировали открытие торговых центров
  • © Игорь Онучин
  • РИА Новости

Как передаёт портал «Юга.ру», открытие каждого ТЦ будут согласовывать с Роспотребнадзором.

Отмечается, что одно из основных требований ведомства — соблюдение социальной дистанции покупателями и сотрудниками.

При этом на территории комплексов можно находиться только в средствах индивидуальной защиты. 

В администрации добавили, что речь идёт только о торговой части, фудкорты и кинотеатры останутся закрытыми.

Ранее директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия в беседе с телеканалом «360» оценил необходимость масочного режима.

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