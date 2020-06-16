В Сочи прокомментировали открытие торговых центров

В мэрии Сочи прокомментировали открытие торговых центров в городе.

Как передаёт портал «Юга.ру», открытие каждого ТЦ будут согласовывать с Роспотребнадзором.

Отмечается, что одно из основных требований ведомства — соблюдение социальной дистанции покупателями и сотрудниками.

При этом на территории комплексов можно находиться только в средствах индивидуальной защиты.

В администрации добавили, что речь идёт только о торговой части, фудкорты и кинотеатры останутся закрытыми.

Ранее директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия в беседе с телеканалом «360» оценил необходимость масочного режима.