В Татарстане создан Совет по повышению финансовой грамотности населения

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В Татарстане объявили о создании координационного Совета по повышению финансовой грамотности граждан.
В Татарстане создан Совет по повышению финансовой грамотности населения
  • Pixabay

Как передаёт газета «Реальное время», соответствующее распоряжение от 15 июня подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Отмечается, что председателем совета станет первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов, а сопредседателем — управляющий Нацбанком Марат Шарифуллин.

Совет будет проводить мероприятия по финансовому просвещению населения республики и формировать приоритеты политики Татарстана в области защиты прав потребителей финансовых услуг с учётом стратегии повышения финансовой грамотности в России.

В ноябре руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН рассказал, почему жители России хранят деньги в банках и не готовы вкладывать их в более доходные активы.

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