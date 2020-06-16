Эксперт назвал способы сохранения многолетней мерзлоты в городах

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Специалист в области криолитологии, профессор географии и международных отношений Университета Джорджа Вашингтона (США) Дмитрий Стрелецкий рассказал о способах сохранения многолетней мерзлоты в городах, расположенных на этих территориях.
Эксперт назвал способы сохранения многолетней мерзлоты в городах
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

По его словам, существуют простые методы планирования, позволяющие управлять мерзлотной обстановкой в городах.

«Есть простое решение — снег убирать. Снег — он как одеяло. Если у вас много снега, то вы как одеялом накрыты, и холод не проникает в землю, то есть мерзлота не поддерживается. А если это одни и те же места, куда вы снег сваливаете, то там и дома быстрее начнут разрушаться», — отметил специалист в беседе с РИА Новости.

Стрелецкий напомнил, что городская среда состоит из компонентов: дороги, коммуникации, здания, —которые влияют на природную обстановку. При этом любое изменение в компонентах может привести к катастрофическим последствиям.

В октябре 2019 года профессор Центра междисциплинарных исследований по проблемам окружающей среды РАН Геннадий Менжулин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил процесс таяния вечной мерзлоты.

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