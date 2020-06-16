В Кемеровской области семь человек пострадали в ДТП на трассе

Короткая ссылка
В ДТП на трассе в Кемеровской области пострадали семь человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
В Кемеровской области семь человек пострадали в ДТП на трассе
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 08:00 (04:00 мск) на 17-м километре автодороги Белово — Коновалово — Прокопьевск», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что «на место происшествия незамедлительно выехали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Беловскому району».

«Предварительно установлено, что 21-летний водитель автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Toyota Windom», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что «в результате аварии травмы различной степени тяжести получили водители обоих транспортных средств, три пассажира иномарки и два пассажира Lada, в том числе 17-летняя девушка».

В январе URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить