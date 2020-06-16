В Кемеровской области семь человек пострадали в ДТП на трассе

В ДТП на трассе в Кемеровской области пострадали семь человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 08:00 (04:00 мск) на 17-м километре автодороги Белово — Коновалово — Прокопьевск», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что «на место происшествия незамедлительно выехали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Беловскому району».

«Предварительно установлено, что 21-летний водитель автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Toyota Windom», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что «в результате аварии травмы различной степени тяжести получили водители обоих транспортных средств, три пассажира иномарки и два пассажира Lada, в том числе 17-летняя девушка».

В январе URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.