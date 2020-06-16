В Госдуму 16 июня внесут проект об удалённой работе

В Госдуму 16 июня внесут законопроект «Единой России» «О внесении изменений в Трудовой кодекс России в части регулирования дистанционной и удаленной работы».

Об этом сообщается на сайте партии.

Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак отметил, что «это особенно актуально сейчас, когда из-за коронавируса дистанционная занятость стала неотъемлемой частью нашей жизни», и, по его словам, многие компании, опробовавшие этот формат в период ограничительных мер, «намерены применять такой формат и в будущем».

Он отметил, что «информационные технологии во многом изменили рынок труда, создали новые формы занятости», при этом он отметил, что «законодательство меняется не так стремительно» и «как следствие, появляются правовые пробелы, которые несут угрозу интересам и правам работников».

Ранее руководитель службы исследований рекрутингового сервиса hh.ru Мария Игнатова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила рост спроса на специальности, предполагающие удалённый формат работы.