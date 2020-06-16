В ОНК рассказали о настроении Пола Уилана после приговора суда

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RT
Гражданин США Пол Уилан, приговорённый Мосгорсудом к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, «не выглядел подавленным» после вынесения приговора, сообщили RT в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
В ОНК рассказали о настроении Пола Уилана после приговора суда
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Члены комиссии встретились с Полом Уиланом после вынесения приговора, он не выглядел подавленным. Рассказал, что месяц назад перенёс небольшую хирургическую операцию, сказал, что из-за неё испытывает дискомфорт при ходьбе, но в целом чувствует себя хорошо», — сказал собеседник RT, отметив, что тот шутил в разговоре с членами комиссии, в частности сетовал на отсутствие в его рационе мороженого.

Как отметили в ОНК, Уилан рассказал, что «три месяца не получал писем от родственников, хотя в мае ему разрешили дважды поговорить по телефону с родителями». 

На вопросы членов комиссии, намерен ли он писать прошение о помиловании и как относится к перспективе обмена на россиян, находящихся в американских тюрьмах, Уилан не дал определённого ответа.

«Это всё политическая игра России, США и Канады», — приводит член ОНК слова осуждённого.

15 июня Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.

Комментируя приговор Уилану, его адвокат Владимир Жеребёнков не исключил возможности обмена своего подзащитного на россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко, которые отбывают сроки в американских тюрьмах.

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