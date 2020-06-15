Администрация «Лидеров России» запросила у Twitter причину блокировки

Короткая ссылка
Администрация конкурса «Лидеры России» направила в Twitter запрос о причинах блокировки страницы в соцсети.
Администрация «Лидеров России» запросила у Twitter причину блокировки
  • Reuters

«Конкурс «Лидеры России» направил запрос в Twitter о причинах блокировки официального аккаунта проекта. В администрации конкурса удивлены подобным действием со стороны социальной сети», — цитирует РИА Новости организацию.

В пресс-службе уточнили, что Twitter-аккаунт платформы «Россия — страна возможностей» и конкурса «Лидеры России. Политика» заблокированы не были.

15 июня стало известно, что администрация Twitter заблокировала аккаунт конкурса управленцев «Лидеры России».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить