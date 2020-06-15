Администрация «Лидеров России» запросила у Twitter причину блокировки

Администрация конкурса «Лидеры России» направила в Twitter запрос о причинах блокировки страницы в соцсети.

«Конкурс «Лидеры России» направил запрос в Twitter о причинах блокировки официального аккаунта проекта. В администрации конкурса удивлены подобным действием со стороны социальной сети», — цитирует РИА Новости организацию.

В пресс-службе уточнили, что Twitter-аккаунт платформы «Россия — страна возможностей» и конкурса «Лидеры России. Политика» заблокированы не были.

15 июня стало известно, что администрация Twitter заблокировала аккаунт конкурса управленцев «Лидеры России».