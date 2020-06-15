Очевидец рассказал о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

Очевидец Владимир Попов прокомментировал стрельбу на Ленинском проспекте в Москве.

В беседе с телеканалом «Звезда» он рассказал, что полицейские повалили злоумышленника на дорогу и связали.

«Затем один из полицейских поднялся, и ему стало плохо, он начал падать. Люди его поддержали, чтобы он о бордюр головой не ударился. А потом ещё подъехали полиция и скорая помощь», — утверждает Попов.

Ранее стало известно о стрельбе на Ленинском проспекте, пострадали два сотрудника полиции.

Стрельбу устроил мужчина, который подошёл к автомобилю полицейских, когда те выписывали протокол.

По имеющимся сведениям, он стрелял из травматического оружия.