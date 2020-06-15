СК не подтверждает факт смерти стрелявшего на Ленинском проспекте
- АГН «Москва»
«Следствие на данный момент не располагает данными о смерти подозреваемого», — сказала она.
Кроме того, Иванова заявила РИА Новости, что стрелявший «жив, находится в больнице».
Ранее источник RT сообщил, что мужчина, открывший стрельбу, скончался.
О смерти стрелка также сообщали источники РИА Новости, ТАСС и Интерфакса.
На Ленинском проспекте в Москве ранее произошла стрельба. Сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение ПДД, в этот момент прохожий открыл стрельбу из травматического оружия.
В результате происшествия пострадали двое полицейских.
По данному факту возбуждено уголовное дело.