СК не подтверждает факт смерти стрелявшего на Ленинском проспекте

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В Следственном комитете не подтверждают факт смерти мужчины, который устроил стрельбу по сотрудникам полиции на Ленинском проспекте в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя ГСУ СК по столице Юлию Иванову.
СК не подтверждает факт смерти стрелявшего на Ленинском проспекте
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«Следствие на данный момент не располагает данными о смерти подозреваемого», — сказала она.

Кроме того, Иванова заявила РИА Новости, что стрелявший «жив, находится в больнице».

Ранее источник RT сообщил, что мужчина, открывший стрельбу, скончался.

О смерти стрелка также сообщали источники РИА Новости, ТАСС и Интерфакса. 

На Ленинском проспекте в Москве ранее произошла стрельба. Сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение ПДД, в этот момент прохожий открыл стрельбу из травматического оружия.

В результате происшествия пострадали двое полицейских. 

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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