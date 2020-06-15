СК не подтверждает факт смерти стрелявшего на Ленинском проспекте

В Следственном комитете не подтверждают факт смерти мужчины, который устроил стрельбу по сотрудникам полиции на Ленинском проспекте в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя ГСУ СК по столице Юлию Иванову.

АГН «Москва»

«Следствие на данный момент не располагает данными о смерти подозреваемого», — сказала она. Кроме того, Иванова заявила РИА Новости, что стрелявший «жив, находится в больнице». Ранее источник RT сообщил, что мужчина, открывший стрельбу, скончался. О смерти стрелка также сообщали источники РИА Новости, ТАСС и Интерфакса. На Ленинском проспекте в Москве ранее произошла стрельба. Сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение ПДД, в этот момент прохожий открыл стрельбу из травматического оружия. В результате происшествия пострадали двое полицейских. По данному факту возбуждено уголовное дело.