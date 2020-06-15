В Ростовской области рассказали о нарушителях режима самоизоляции

Начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин рассказал о нарушителях режима самоизоляции.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

По словам Тюрина, контролем занимаются сотрудники Росгвардии, полиции, транспортной полиции, военной инспекции и казачества.

«За сутки составлено 248 протоколов за различные нарушения ограничительных мер», — сказал он.

Как уточнил Тюрин, 239 протоколов составлено за нарушение масочного режима.

«В последние дни этот вид нарушений преобладает», — добавил он.

В начале мая вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных COVID-19.