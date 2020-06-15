В Ростовской области рассказали о нарушителях режима самоизоляции

Короткая ссылка
Начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин рассказал о нарушителях режима самоизоляции.
В Ростовской области рассказали о нарушителях режима самоизоляции
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

По словам Тюрина, контролем занимаются сотрудники Росгвардии, полиции, транспортной полиции, военной инспекции и казачества.

«За сутки составлено 248 протоколов за различные нарушения ограничительных мер», — сказал он.

Как уточнил Тюрин, 239 протоколов составлено за нарушение масочного режима.

«В последние дни этот вид нарушений преобладает», — добавил он.

В начале мая вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить