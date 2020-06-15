В Ростовской области рассказали о нарушителях режима самоизоляции
- АГН «Москва»
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.
По словам Тюрина, контролем занимаются сотрудники Росгвардии, полиции, транспортной полиции, военной инспекции и казачества.
«За сутки составлено 248 протоколов за различные нарушения ограничительных мер», — сказал он.
Как уточнил Тюрин, 239 протоколов составлено за нарушение масочного режима.
«В последние дни этот вид нарушений преобладает», — добавил он.
В начале мая вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных COVID-19.