МГОУ получит грант на развитие внутренних проектов

Московский государственный областной университет стал одним из победителей грантового конкурса молодёжных инициатив и получит 6 млн рублей на дальнейшее развитие внутренних инициатив.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам министра образования Московской области Ирины Каклюгиной, вуз признали лидером в двух номинациях: «Развитие социальных лифтов» и «Спорт, ЗОЖ и туризм».

«Поздравляю всех сотрудников и студентов. Вы ведёте большую работу с молодёжью. Вдвойне приятно, что её оценили на высоком уровне. Желаю новых побед и интересных проектов», — заявила Ирина Каклюгина.

Отмечается, что в конкурсе участвовали физические лица, образовательные учреждения и некоммерческие организации.

Всего было подано почти 13 тыс. заявок.

Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», в СевГУ рассказали о распределении научных грантов.