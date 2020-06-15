Кинолог назвал причины привязанности собак к хозяевам

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Кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин рассказал о причинах привязанности собак к своим хозяевам.
Кинолог назвал причины привязанности собак к хозяевам
  • Pixabay

В беседе с Inforeactor он предположил, что, скорее всего, привязанности животного заложены в генах. 

При этом, по его словам, привязанность не связана с породой, поскольку все они поддаются дрессировке.

«Естественно, какая-то порода лучше поддаётся дрессировке, какая-то хуже, на всё нужно время и терпение, но из каждой собаки можно сделать преданную и верную вне зависимости от породы», — убеждён Фокин.

Ранее кинолог Александр Малиновский в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложение привлекать к ответственности хозяев лающих по ночам собак.

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