Кинолог назвал причины привязанности собак к хозяевам

Кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин рассказал о причинах привязанности собак к своим хозяевам.

В беседе с Inforeactor он предположил, что, скорее всего, привязанности животного заложены в генах.

При этом, по его словам, привязанность не связана с породой, поскольку все они поддаются дрессировке.

«Естественно, какая-то порода лучше поддаётся дрессировке, какая-то хуже, на всё нужно время и терпение, но из каждой собаки можно сделать преданную и верную вне зависимости от породы», — убеждён Фокин.

Ранее кинолог Александр Малиновский в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложение привлекать к ответственности хозяев лающих по ночам собак.