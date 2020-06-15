В Нижнем Новгороде откроется выставка к 100-летию танкопрома

В нижегородском парке Победы будет открыта экспозиция ЦНИИ «Буревестник», посвящённая 50-летию предприятия и 100-летию отечественного танкопрома.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«В этом году мы отмечаем три значимых юбилея: 75-летие победы в Великой Отечественной войне, 100-летие отечественного танкостроения и 50-летие нашего предприятия», — заявил заместитель генерального директора по безопасности АО «ЦНИИ «Буревестник» Василий Суханов.

Отмечается, что перед установкой техники были проведены работы по устройству монолитных железобетонных площадок под каждый образец.

В январе, как сообщало ФАН, в Санкт-Петербурге в рамках празднования 76-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады представители Западного военного округа продемонстрировали на Дворцовой площади историческую технику времён войны.