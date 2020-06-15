В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
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Как отмечается, по факту её смерти организована доследственная проверка. Тело отправлено на судмедэкспертизу.
В начале июня сообщалось, что судебное заседание по делу перенесено из-за состояния здоровья подсудимой.
Уголовное дело против Верди, не имевшей медицинского образования, возбудили весной 2019 года. Ей грозило до шести лет заключения.
СМИ называли женщину «Доктор Франкенштейн». По данным следствия, в результате её действий пострадали пять человек. Свою вину она полностью признала.