Военнослужащие соединения береговой обороны ЧФ приступили к боевым стрельбам
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- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Мишени, имитировавшие бронетехнику и личный состав условного противника, поражались из вооружения БТР, автоматов, ручных пулемётов и гранатомётов, а также ручными гранатами.
Командиры отделений отрабатывали навыки управления подразделениями и огнём, а водители боевых машин — приёмы вождения по пересечённой местности в условиях ограниченной видимости.
Половина учебного времени была посвящена стрельбам в противогазах и общевойсковых защитных комплектах.
Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», авиация Балтийского флота отработала удары по надводным целям.