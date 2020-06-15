Военнослужащие соединения береговой обороны ЧФ приступили к боевым стрельбам

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Военнослужащие соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота начали боевые стрельбы в составе отделений.
Военнослужащие соединения береговой обороны ЧФ приступили к боевым стрельбам
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Мишени, имитировавшие бронетехнику и личный состав условного противника, поражались из вооружения БТР, автоматов, ручных пулемётов и гранатомётов, а также ручными гранатами.

Командиры отделений отрабатывали навыки управления подразделениями и огнём, а водители боевых машин — приёмы вождения по пересечённой местности в условиях ограниченной видимости.

Половина учебного времени была посвящена стрельбам в противогазах и общевойсковых защитных комплектах.

Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», авиация Балтийского флота отработала удары по надводным целям.

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