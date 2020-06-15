В России выявили около 25 тысяч нарушений оборота алкоголя

Росалкогольрегулирование совместно с другими службами в первом квартале провело 44,5 тыс. проверок организаций, которые производят и продают спиртное, в результате чего было выявлено около 25 тыс. нарушений.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь — апрель 2020 года, большинство из них (14 тыс.) были связаны с несоблюдением правил торговли алкоголем, в 2,7 тыс. случаев выявлено отсутствие лицензии, в 1 тыс. случаев был нарушен порядок учёта спиртного.

Кроме того, были зафиксированы: выпуск продукции без маркировки, искажение данных об объёмах производства и оборота, использование поддельного торгового знака.

В ходе проверок также обнаружили 30 подпольных фабрик алкоголя и семь организованных групп, совершавших преступления в этой сфере.

Отмечается, что надзорные органы составили 23 тыс. протоколов об административных нарушениях и возбудили 1,1 тыс. уголовных дел.

Ранее, как сообщал портал Nation News, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн напомнил о вреде алкоголя.