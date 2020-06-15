Номер телефона Симоньян оказался в руках мошенников

Номер мобильного телефона главного редактора RT Маргариты Симоньян был опубликован неизвестными в интернете. Об этом сообщила сама Симоньян, предупредив о необходимости быть осторожными.

«Весельчаки опубликовали в сети мой телефон (который, впрочем, и так знают все, включая Боширова с Петровым) и теперь, используя мой номер, ведут сомнительные переписки со множеством абонентов, которые звонят мне в недоумении», — написала она в своём Telegram-канале.

В связи с этим она призвала быть осторожными.

«Если вам кажется, что это не я, — скорее всего, это не я», — добавила она.

14 июня Симоньян опубликовала пост, в котором сообщила, что получила несколько звонков с содержанием типа: «Это юридическая консультация, с вашего номера заявка, чем вам помочь?»

Она предположила, что речь может идти о мошенниках.