Номер телефона Симоньян оказался в руках мошенников
- © RT
«Весельчаки опубликовали в сети мой телефон (который, впрочем, и так знают все, включая Боширова с Петровым) и теперь, используя мой номер, ведут сомнительные переписки со множеством абонентов, которые звонят мне в недоумении», — написала она в своём Telegram-канале.
В связи с этим она призвала быть осторожными.
«Если вам кажется, что это не я, — скорее всего, это не я», — добавила она.
14 июня Симоньян опубликовала пост, в котором сообщила, что получила несколько звонков с содержанием типа: «Это юридическая консультация, с вашего номера заявка, чем вам помочь?»
Она предположила, что речь может идти о мошенниках.