Экономист оценил идею платного выпуска и обслуживания карт
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- РИА Новости
По его мнению, эта инициатива связана с желанием банков переложить свои расходы на клиентов.
«В связи с нынешним кризисом доходы у банков уменьшаются. Банки, конечно, будут пытаться найти какие-то альтернативные источники дохода. Это нормальный рыночный процесс», — пояснил он в беседе с URA.RU.
При этом Юрченко предположил, что должен сработать конкурентный механизм, который окажет влияние на введение подобных мер.
Ранее, как писала газета «Известия», в Ассоциации банков России (АБР) заявили, что выпуск и обслуживание банковских карт, а также использование платёжных приложений и доступ к колл-центру кредитной организации могут стать платными.