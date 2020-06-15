Экономист оценил идею платного выпуска и обслуживания карт

Экономист Константин Юрченко прокомментировал идею российских банков сделать платными выпуск и обслуживание карт.

По его мнению, эта инициатива связана с желанием банков переложить свои расходы на клиентов.

«В связи с нынешним кризисом доходы у банков уменьшаются. Банки, конечно, будут пытаться найти какие-то альтернативные источники дохода. Это нормальный рыночный процесс», — пояснил он в беседе с URA.RU.

При этом Юрченко предположил, что должен сработать конкурентный механизм, который окажет влияние на введение подобных мер.

Ранее, как писала газета «Известия», в Ассоциации банков России (АБР) заявили, что выпуск и обслуживание банковских карт, а также использование платёжных приложений и доступ к колл-центру кредитной организации могут стать платными.