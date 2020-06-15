Эксперт оценил объём нелегального рынка алкоголя в России

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Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев оценил объём незаконного оборота крепкого алкоголя в России.
Эксперт оценил объём нелегального рынка алкоголя в России
  • РИА Новости

По его словам, в целом по России нелегальный оборот на сегодня оценивается примерно в 30%. 

«В настоящее время «серый» рынок спиртного составляет 35 млн декалитров, в то время как 87 млн декалитров продается с соблюдением норм законодательства. Около 12 млн декалитров нелегального оборота приходится на самогон, а 23 млн — на крепкие напитки, которые разливают в промзонах и гаражах», — уточнил специалист в беседе с газетой «Известия».

Игорь Косарев добавил, что незаконная продажа алкоголя крайне выгодна в условиях постоянного ужесточения правил и ежегодного увеличения акцизов на 4%.

Кроме того, отмечается, что по результатам проверки производителей алкоголя, проведённой Росалкогольрегулированием совместно с другими службами, было выявлено почти 25 тыс. нарушений.

Ранее, как сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на данные международной компании Group-IB, оборот нелегального рынка продажи алкоголя в интернете в 2019 году составил 2,5 млрд рублей.

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