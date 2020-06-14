На Ставрополье почтили память погибших при теракте в Будённовске

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На Ставрополье провели памятные мероприятия, посвящённые погибшим в результате террористической атаки в Будённовске в 1995 году, когда группа террористов под руководством Шамиля Басаева совершила нападение на город и захватила заложников.
На Ставрополье почтили память погибших при теракте в Будённовске
  • ©gubernator.stavkray.ru

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с вдовами защитников правопорядка, погибших при нападении. Вместе с жителями он возложил цветы к памятнику сотрудникам будённовской милиции и у монумента погибшим военнослужащим 487-го вертолётного полка.

«На территории больницы, где боевики на протяжении шести дней удерживали более 1,5 тыс. заложников, глава края возложил цветы к памятникам на мемориальной аллее. У часовни на территории больницы состоялась заупокойная служба», — сообщает правительство региона.

Как рассказал Владимиров, память о произошедшей в Будённовске трагедии «и через четверть века отзывается болью в сердце».

«Она всегда будет с нами. И наша задача — делать всё, чтобы повторение подобного уже никогда больше не было возможным», — сказал он.

Теракт произошёл 14 июня 1995 года. Группа из почти 200 боевиков напала на Будённовск, атаковав районный отдел внутренних дел, административные и жилые здания.

Тогда в результате атаки погибли 129 человек. В заложниках удерживались 1586 человек.

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