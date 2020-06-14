В Красноярске при взрыве баллона пострадали два человека

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В Кировском районе Красноярска при взрыве газового баллона в гараже пострадали два человека. Об том информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону.
В Красноярске при взрыве баллона пострадали два человека
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«В 2:29 мск по прибытии на место взрыва установлено: произошел взрыв баллона без последующего горения, повреждены несущие конструкции двух гаражных боксов», — сообщили в ведомстве.

В МЧС сообщили, что «в результате взрыва пострадало два человека, один из них ребёнок 14 лет».

В начале мая сообщалось, что два человека пострадали в результате взрыва газового баллона на крупнейшей плавбазе в России «Всеволод Сибирцев» в Находке.

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